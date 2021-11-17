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الصحة العالمية تحذر: القارة العجوز هي المنطقة الوحيدة التي تشهد زيادة في وفيات كورونا

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الصحة العالمية تحذر: القارة العجوز هي المنطقة الوحيدة التي تشهد زيادة في وفيات كورونا

الصحة العالمية تحذر: القارة العجوز هي المنطقة الوحيدة التي تشهد زيادة في وفيات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1069021
المناطق ـ وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية، من خلال أحدث تقرير لها عن جائحة كورونا، والتي قالت فيه إن أوروبا شهدت خلال الأسبوع الماضي زيادة 5% في وفيات فيروس كورونا، بينما استقر معدل الوفيات أو تراجع في باقي القارات.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، إلى أن وفيات كورونا تراجعت في الأمريكتين 3%، وكذلك في إقليم غرب المحيط الهادئ بما في ذلك الصين، بنسبة 5%، وفي شرق البحر المتوسط بنسبة 14%.

أما في جنوب وشرق آسيا، الذي يشمل الهند، فقد ارتفعت الوفيات 1%، وكذلك في أفريقيا 3%.

وسجلت على المستوى العالمي 50 ألف وفاة إضافية، بحسب بيانات جميع الدول التي تحصل عليها الصحة العالمية.

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