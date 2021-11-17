لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تعقد اجتماعها الـ 47 وتبحث معالجة التشوه البصري وتراخيص الحفريات

المناطق - الجوف:

بحثت لجنة تنسيق المشروعات في منطقة الجوف أعمال معالجة التشوه البصري وجهود الأمانة والبلديات التابعة لها لتحسين المشهد الحضري.



وعقدت اللجنة اليوم الأربعاء اجتماعها الـ 47 برئاسة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وحضور ممثلي القطاعات الحكومية والخدمية الأعضاء في اللجنة، وذلك في مقر الأمانة.

وناقش الاجتماع عددا من المحاور منها وضع آلية تراخيص الحفريات والالتزام وفق الاشتراطات و المواصفات الفنيه إلى جانب استقرار التيار الكهربائي في مركز رديفة وجماجم.



وأكد المهندس الشرعان أن الأمانة وبلدياتها كثفت جهودها الميدانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، مشيرا إلى مواصلة التعاون مع كافة القطاعات المعنية لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتذليل العقبات والمعوقات التي تعترضها إن وجدت، ومناقشة المقترحات والقضايا التي تهم الأهالي، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وولاة الأمر -حفظهم الله- بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.