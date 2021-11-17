مؤسسة الأمير محمد بن فهد وأمانة الشرقية يطلقان فعالية “الشرقية أجمل” ضمن مبادرة “شرقية خضراء”

المناطق - المنطقة الشرقية:

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية وأمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، أمس الثلاثاء 11/04/1443هـ، فعالية ” الشرقية أجمل”، ضمن مبادرة الأمانة ” شرقية خضراء ” والتي تهدف الى زراعة 150 شجرة من نوع النيم والبنسيانا، في شاطئ نصف القمر، للمحافظة على المظهر العام للمنطقة والارتقاء المستمر بالمرافق العامة وتعزيز وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، وقد شارك بزراعة الأشجار 55 متطوع ومتطوعة من جامعة الأمير محمد بن فهد، على مدى يومين.



وأكدت أمانة المنطقة الشرقية حرصها على رفع المشاركة المجتمعية مع كافة الجهات، لإطلاق المبادرات التي تخدم المنطقة، لاسيما في مجال الزراعة والتجميل ومواجهة التصحر، والتي تضاف الى مبادرة الأمانة ” شرقية خضراء “، وسعيها الدائم الى زيادة مساحة الرقعة الخضراء بالمنطقة بالشراكة مع كافة أفراد المجتمع.



من جهتها أشارت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الى سعيها في الإسهام في جودة الحياة، واطلاقها مبادرات مجتمعية مع أمانة المنطقة الشرقية والإدارات التابعة لها لدعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة الشرقية ومواجهة التصحر، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.