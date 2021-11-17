الأرصاد: هطول أمطار على كافة المناطق في هذا الموعد (فيديو)

قال مسؤول بالمركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد العديد من مناطق المملكة هطول أمطار ابتداء من يوم الجمعة المقبلة، حيث تتأثر كل من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك المناطق الساحلية بسقوط أمطار متوسطة.

وأضاف خلال مقابلة مع “الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الأمطار ستمتد حتى يوم الاثنين، حيث ستشمل جميع مناطق المملكة، خاصة المنطقة الشمالية والشرقية والعاصمة الرياض، وتشتد الأمطار على منطقة القصيم، كما ستشهد المرتفعات الجبلية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تأتي غزيرة في بعض الأحيان.