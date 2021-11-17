“تعليم الشرقية” توضح مصير الاختبارات في حال حدوث إشكاليات تقنية للطلاب

المناطق ـ الشرقية:

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، مصير الاختبارات في حال حدوث إشكاليات تقنية للطلاب.

وقال الباحص في مدخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه في حال حدوث إشكاليات تقنية للطلاب، فإنه يوجد قاعات مخصصة للاختبارات في المدارس الابتدائية.

وأطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، مؤخرًا، النسخة الثالثة من مبادرة ” إجادة” التعليمية لجميع المراحل الدراسية؛ لتعزيز مهارات بعض الفئات من الطلاب والطالبات في مواد اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، وذلك عبر الفصول الافتراضية.