هجوم شرس لمجموعة قرود على طفل بالباحة.. هكذا أنقذته شقيقته في اللحظات الحاسمة (صور)

أنقذت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات شقيقها صاحب السنوات الـ3 بعدما هاجمته مجموعة من القرود في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

وفوجئت الطفلة بمجرد خروجها من المنزل بمجموعة من القردة تهاجم شقيقها البالغ من العمر 3 سنوات، ما تسبب في إصابة في فخذه قبل أن تنجح شقيقته في إبعاد القردة عنه.

وأفاد نايف الزهراني والد الطفل بأن الحادثة وقعت يوم (الإثنين) الماضي في حي العزيزية المعروف سابقاً بحي الرونة، عندما خرج الطفل (وسيم) وشقيقته التي تبلغ من العمر 10 سنوات فهاجمتهما مجموعة من القرود، وفقا لـ”أخبار 24″ .

وأضاف أن الطفلة استطاعت إنقاذ شقيقها وجره من يد القرد المهاجم ولكن الطفل كان قد تعرض لـ”عضة” من القرد، ونقل الطفل إلى المستشفى بواسطة أحد الجيران ولا يزال يرقد في المستشفى حتى الآن.

وأوضح الزهراني في حديثه أنه تم رفع عدة بلاغات للبلدية عن مشاكل وجود القرود بمجموعات كبيرة بالقرب من المنازل في الحي إلا أنها أخلت مسؤوليتها، وقالت إنها من مسؤولية المركز الوطني للحماية الفطرية.

وختم الزهراني حديثه بقوله إنه يعمل بعيداً عن أسرته، ويخاف كثيراً على أطفاله من القرود، وناشد المسؤولين في الجهات المختصّة بمحاربة هذه القرود التي تهدّد حياة الأطفال في تلك الأحياء.