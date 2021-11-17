“التعليم” تكشف عن الموعد الأقصى لظهور نتائج الاختبارات

محررو المناطق

كشفت وزارة التعليم، عن رصد نتائج الاختبارات التحريرية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام “نور”.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في موعد أقصاه يوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني.

ولفتت إلى أن الاختبارات شهدت تحقيق مبدأ السلامة والتباعد بين الطلبة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الصحية.

ونوهت إلى أنها تتابع تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ماهو مخطط له.

وخضع اليوم الأربعاء، 6 ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة لأداء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية.