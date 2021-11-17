احدث الأخبار

بتكلفة 100 مليون ريال.. النقل تطلق مشروع إزالة عقبة الحسام بمنطقة الباحة
أبرز المواد
 تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة على طريق بالشرقية.. والدفاع المدني يتدخل
أبرز المواد
 “التعليم” تكشف عن الموعد الأقصى لظهور نتائج الاختبارات
أبرز المواد
 تحديث جديد لتطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا” يوضح أوقات الذروة لتصريح العمرة
أبرز المواد
 هجوم شرس لمجموعة قرود على طفل بالباحة.. هكذا أنقذته شقيقته في اللحظات الحاسمة (صور)
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار على كافة المناطق في هذا الموعد (فيديو)
أبرز المواد
 تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. الموارد البشرية تعتزم توحيد إدخال بيانات طرفي العلاقة التعاقدية عبر منصة قوى
أبرز المواد
 تعمل بتقنيات تفاعلية غير مسبوقة.. “الإحصاء” تطلق منصة موحدة لقواعد البيانات
أبرز المواد
 “تعليم الشرقية” توضح مصير الاختبارات في حال حدوث إشكاليات تقنية للطلاب
أبرز المواد
 رد فعل أخلاقي.. طفل يقود دراجة يتفادى الاصطدام بمركبة أثناء بداية سيرها (فيديو)  
أبرز المواد
 أمير عسير يتحدث عن علاقة استراتيجية المنطقة بتطوير الرياضة
أبرز المواد
 ما علاقة استراتيجية تطوير عسير بتوفير الوظائف؟.. الأمير تركي بن طلال يوضح
أبرز المواد
بتكلفة 100 مليون ريال.. النقل تطلق مشروع إزالة عقبة الحسام بمنطقة الباحة

بتكلفة 100 مليون ريال.. النقل تطلق مشروع إزالة عقبة الحسام بمنطقة الباحة

أبرز المواد
تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة على طريق بالشرقية.. والدفاع المدني يتدخل

تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة على طريق بالشرقية.. والدفاع المدني يتدخل

أبرز المواد
“التعليم” تكشف عن الموعد الأقصى لظهور نتائج الاختبارات

“التعليم” تكشف عن الموعد الأقصى لظهور نتائج الاختبارات

أبرز المواد
تحديث جديد لتطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا” يوضح أوقات الذروة لتصريح العمرة

تحديث جديد لتطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا” يوضح أوقات الذروة لتصريح العمرة

أبرز المواد

بتكلفة 100 مليون ريال.. النقل تطلق مشروع إزالة عقبة الحسام بمنطقة الباحة

http://almnatiq.net/?p=1069107

بدات وزارة النقل في مشروع لازالة عقبة الحسام الواقعة بمحافظة المندق ضمن مشاريع الوزارة بمنطقة الباحة.

وقال مدير فرع النقل في الباحة مسفر المالكي أن الوزارة النقل تعمل على تنفيذ مشروع إزالة عقبة الحسام بطول 5 كيلومترات وتصل تكلفته إلى 100 مليون ريال.

وأضاف المالكي، في تصريحات إلى قناة العربية، أنه تم الانتهاء من أعمال 3 كيلومترات من المشروع بشكل كامل والآن يجري العمل على أعمال القطع في الجزء المتبقي من العقبة.

ولفت إلى أن هذه العقبة تعتبر اختصارًا لأهالي منطقة الباحة خصوصًا الجزء الشمالي من المنطقة؛ حيث توفر أكثر من ساعة للوصول إلى منطقة مكة المكرمة.

وتابع أن هذا الطريق يضاف إلى شبكات الطرق بمنطقة الباحة، وقد أسهم في رفع مستوى السلامة على هذا الطريق وكافة الطرق بمنطقة الباحة.

وكشف المالكي أن عقبة الحسام تعتبر رقم 7 من ضمن عقبات في منطقة الباحة، وهي تتمتع بموقع استراتيجي لأنها تختصر أكثر من ساعة كوقت ما بين منطقة الباحة ومنطقة مكة المكرمة.

Advertisements

روابط ذات صلة

هجوم شرس لمجموعة قرود على طفل بالباحة.. هكذا أنقذته شقيقته في اللحظات الحاسمة (صور)

هجوم شرس لمجموعة قرود على طفل بالباحة.. هكذا أنقذته شقيقته في اللحظات الحاسمة (صور)
رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة حتى الساعة الـ 6 مساءَ 

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة حتى الساعة الـ 6 مساءَ 
“التحذير من الأحزاب والفرق”.. لقاء بمنطقة الباحة 

“التحذير من الأحزاب والفرق”.. لقاء بمنطقة الباحة 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*