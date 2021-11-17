بتكلفة 100 مليون ريال.. النقل تطلق مشروع إزالة عقبة الحسام بمنطقة الباحة

بدات وزارة النقل في مشروع لازالة عقبة الحسام الواقعة بمحافظة المندق ضمن مشاريع الوزارة بمنطقة الباحة.

وقال مدير فرع النقل في الباحة مسفر المالكي أن الوزارة النقل تعمل على تنفيذ مشروع إزالة عقبة الحسام بطول 5 كيلومترات وتصل تكلفته إلى 100 مليون ريال.

وأضاف المالكي، في تصريحات إلى قناة العربية، أنه تم الانتهاء من أعمال 3 كيلومترات من المشروع بشكل كامل والآن يجري العمل على أعمال القطع في الجزء المتبقي من العقبة.

ولفت إلى أن هذه العقبة تعتبر اختصارًا لأهالي منطقة الباحة خصوصًا الجزء الشمالي من المنطقة؛ حيث توفر أكثر من ساعة للوصول إلى منطقة مكة المكرمة.

وتابع أن هذا الطريق يضاف إلى شبكات الطرق بمنطقة الباحة، وقد أسهم في رفع مستوى السلامة على هذا الطريق وكافة الطرق بمنطقة الباحة.

وكشف المالكي أن عقبة الحسام تعتبر رقم 7 من ضمن عقبات في منطقة الباحة، وهي تتمتع بموقع استراتيجي لأنها تختصر أكثر من ساعة كوقت ما بين منطقة الباحة ومنطقة مكة المكرمة.