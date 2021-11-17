تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة على طريق بالشرقية.. والدفاع المدني يتدخل

المناطق ـ الشرقية:

تسربت مادة كيميائية من صهريج شاحنة، جراء حادث مروري على طريق بقيق بالمنطقة الشرقية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن فرق الدفاع المدني بالدمام سيطرت على التسرب دون وقوع إصابات.

وتسبب الحادث في تعطيل الحركة المرورية بالطريق، كما اضطرت الفرق للاستعانة برافعة كبيرة لرفع الصهريج بعد سقوطه من الشاحنة.

سيطر مدني #الدمام على تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة إثر حادث مروري بطريق بقيق، دون وقوع إصابات – ولله الحمد. pic.twitter.com/hAsqsgKY9u — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 17, 2021