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تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة على طريق بالشرقية.. والدفاع المدني يتدخل

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تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة على طريق بالشرقية.. والدفاع المدني يتدخل

تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة على طريق بالشرقية.. والدفاع المدني يتدخل
http://almnatiq.net/?p=1069108
المناطق ـ الشرقية:

تسربت مادة كيميائية من صهريج شاحنة، جراء حادث مروري على طريق بقيق بالمنطقة الشرقية.

 

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن فرق الدفاع المدني بالدمام سيطرت على التسرب دون وقوع إصابات.

 

وتسبب الحادث في تعطيل الحركة المرورية بالطريق، كما اضطرت الفرق للاستعانة برافعة كبيرة لرفع الصهريج بعد سقوطه من الشاحنة.

 

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