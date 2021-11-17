هل يخوض سلمان الفرج النهائي الآسيوي أمام بوهانج؟.. قائد الهلال يجيب

قال قائد المنتخب الوطني سلمان الفرج، متوسط ميدان فريق الهلال، إن الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأخضر أمام مضيفه فيتنام لم تحرمه من المشاركة في النهائي الآسيوي للهلال أمام بوهانج.

وأوضح أن الإصابة التي تعرض لها بجروح قوية في الرقبة بعد تدخل من أحد عنيف لاعبي منتخب فيتنام بسيطة ولن تحرمه من الدفاع عن ألوان الزعيم.

ويترقب الهلال موعدًا ثقيلًا أمام ضيف القادم من كوريا الجنوبية، في مهمة معانقة الكأس الغالية، وذلك في المباراة التي تُقام يوم 23 نوفمبر المقبل، على ملعب الملك فهد، بعدما نجح الزعيم في تجاوز عقبة الجار اللدود النصر بهدفين مقابل هدف، في ديربي الرياض الكبير الذي جرى على ملعب مرسول بارك.

وقاد الفرج المنتخب الوطني لتجاوز خطوة جديدة نحو التأهل إلى مونديال «قطر 2022»، بعد الفوز الثمين خارج الديار على حساب فيتنام، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب مي دينه الوطني بالعاصمة هانوي، لحساب الجولة السادسة من الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

وتحمل موقعة الرياض فرصة سانحة لفك الارتباط على زعامة القارة الصفراء، بعدما نجح بوهانج في حصد اللقب في 3 مناسبات سابقة أعوام 1997، 1998، 2009، وهو نفس رصيد الهلال، الذي عانق المجد في 1992، 2000، 2019.