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بيان جديد للاتحاد الأردني حول قضية التحقق من “جنس” حارسة منتخب إيران

بيان جديد للاتحاد الأردني حول قضية التحقق من “جنس” حارسة منتخب إيران
http://almnatiq.net/?p=1069128
المناطق ـ وكالات:

أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لم يتلقى ردًا رسمياً من الاتحاد الآسيوي حول نتائج طلب التحقيق في واقعة جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات.

 

وشدد على أنه يحترم الاتحاد الخصوصية الشخصية للجميع وهو ما دفعه لعدم تحديد اسم لاعبة معينة أو مركزها أو ما يشير إليها صراحة أو بالمضمون، حفاظًا على السرية والخصوصية والبعد عن التشهير، بخلاف ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام.

 

ولفت إلى أن الإجراء الذي تقدم به الاتحاد يأتي لضمان حقوق المنتخب الأردني المشارك في البطولة وضمن ما كفلته تعليمات البطولة ذاتها.

 

وتناقلت وسائل الإعلام أنباء عن تقديم حارسة منتخب إيران للسيدات زهرة قدي، طلب تعويض مالي ضخم قيمته مليون دولار نتيجة الضرر النفسي الذي لحق بها والتنمر الذي وقع عليها بعد طلب الاتحاد الأردني.

 

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