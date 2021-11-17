الأمير ‎تركي الفيصل يفجر مفاجأة مدوية حول كتابه “الملف الأفغاني” (فيديو)

فجر الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل حول كتابه الملف الأفغاني.
وقال الفيصل خلال مقابلة مع برنامج البعد الآخر على قناة العربية، عن كتابه الملف الأفغاني، حيث أكد أن أكثر من 23 دار نشر في أميركا و أوروبا رفضت نشر الكتاب.
وتابع: “دار نشر وحيدة نشرت الكتاب، ولم يكن في الحسبان صدور الكتاب في نفس للشهر الذي أعلنت فيه أمريكا الانسحاب من أفغانستان”.
#البعد_الآخر | الأمير #تركي_الفيصل يفجر مفاجأة خلال مقابلة مع برنامج البعد الآخر على شاشة #العربية عن كتابه الملف الأفغاني: أكثر من 23 دار نشر في #أميركا و #أوروبا رفضت نشر الكتاب#العربية pic.twitter.com/HWnT2yUYE4
— العربية (@AlArabiya) November 17, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق