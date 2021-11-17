الأمير ‎تركي الفيصل يفجر مفاجأة مدوية حول كتابه “الملف الأفغاني” (فيديو)

فجر الأمير ‎تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل حول كتابه الملف الأفغاني.

وقال الفيصل خلال مقابلة مع برنامج البعد الآخر على قناة ‎العربية، عن كتابه الملف الأفغاني، حيث أكد أن أكثر من 23 دار نشر في ‎أميركا و ‎أوروبا رفضت نشر الكتاب.

وتابع: “دار نشر وحيدة نشرت الكتاب، ولم يكن في الحسبان صدور الكتاب في نفس للشهر الذي أعلنت فيه أمريكا الانسحاب من أفغانستان”.

#البعد_الآخر | الأمير #تركي_الفيصل يفجر مفاجأة خلال مقابلة مع برنامج البعد الآخر على شاشة #العربية عن كتابه الملف الأفغاني: أكثر من 23 دار نشر في #أميركا و #أوروبا رفضت نشر الكتاب#العربية pic.twitter.com/HWnT2yUYE4 — العربية (@AlArabiya) November 17, 2021