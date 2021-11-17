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22 ألف وظيفة شاغرة بمختلف مناطق المملكة لجميع التخصصات.. برواتب تصل لـ 15 ألف ريال

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22 ألف وظيفة شاغرة بمختلف مناطق المملكة لجميع التخصصات.. برواتب تصل لـ 15 ألف ريال

22 ألف وظيفة شاغرة بمختلف مناطق المملكة لجميع التخصصات.. برواتب تصل لـ 15 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=1069141
محررو المناطق

كشفت وزارة الموارد البشرية، عن توفر أكثر من 22 ألف فرص عملة لحملة (كافة المؤهلات) للعمل بمختلف مناطق بالمملكة.

 

وطرحت الوزارة مؤخرًا، أكثر من 1700 إعلان وظيفي لدى كبرى الشركات والمنشآت في المملكة، وذلك من خلال برنامج “توطين”، وبرواتب تصل 15 ألف ريال.

وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

مجالات العمل:

1- وظائف إدارية

2- وظائف فنية

3- وظائف تقنية

4- وظائف هندسية

5- وظائف صحية وطبية

6- وظائف خدمة عملاء

7- وظائف أمنية وحراسات

8- وغيرها من المجالات المتنوعة.

بعض المسميات الوظيفية:

1- اختصاصي معالجة الاشعة.

2- اختصاصي معالجة طبيعية.

3- أخصائي مختبر.

4- مندوب مشتريات.

5- كاتب استقبال عام.

6- مشرف عمال.

7- محاسب زبائن.

8- محاسبة.

9- مدير تسويق.

10- مدير مبيعات.

11- مندوب مبيعات.

12- كاتب ادخال بيانات.

13- مشرف مخزون.

14- مدير خدمة عملاء.

15- موظف اداري.

16- مدير مشاريع.

17- مدير حساب.

18- مسؤول دعم فني.

19- طاقم خدمة.

20- اخصائي تسويق.

21- طبيب عام اسنان.

22- اختصاصي تمريض عام.

23- أخصائي مكافحة عدوى.

24- سجلات طبية.

25- الاختصاصيون في التغذية.

 

ولفتت الوزارة إلى أن التقديم متاح الآن ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب وذلك عبر بوابة التوظيف لبرنامج التوطين من خلال الرابط التالي: هنا

 

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