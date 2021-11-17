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يقتل 21% من الحالات.. وكيل الصحة يحذر من مخاطر كورونا ميرس

يقتل 21% من الحالات.. وكيل الصحة يحذر من مخاطر كورونا ميرس

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يقتل 21% من الحالات.. وكيل الصحة يحذر من مخاطر كورونا ميرس

يقتل 21% من الحالات.. وكيل الصحة يحذر من مخاطر كورونا ميرس
http://almnatiq.net/?p=1069160

حذر وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، من خطورة فيروس كورونا ميرسي، وأكد أن الفيروس يعد الأسوأ بين فيروسات كورونا.

وقال عسيري إن «كورونا ميرس» بحسب نتائج دراسة وصفية تناولت أكثر من 6 آلاف حالة كورونا ميرس مشتبهة منها حوالي 500 حالة مؤكدة.

وتوصل الباحثون إلى أنه من بين ثلاث سلالات فيروسات «كورونا» الثلاث، يعد فيروس «كورونا ميرس»، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، هو الأسوأ على الإطلاق، ولازال متتشرًا بشكل موسع.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية « The lancet » العلمية، على المعلومات المتعلقة بفيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، على عينة من المرضى، بلغت 6873 شخص في المملكة العربية السعودية، بين عامي 2014-2019.

وقام الباحثون بإجراء مراجعة بأثر رجعي للسجلات للمرضى المشتبه بهم، وعددهم 6873 شخص، تم إحالة 501 منهم إلى مستشفيات الإحالة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية بالمملكة.

ووجدت الدراسة أن غالبية المرضى كانوا من الرجال، بنسبة 56%، وأن 95% لم يكن لديهم أي تاريخ طبي يزيد من احتمالات إصابتهم بالأعراض الخطيرة من متلازمة «كورونا ميرس».

وكانت أكثر الأعراض شيوعا للمرض، ظهرت في 30% من المرضى، الحمى الشديدة والسعال وضيق التنفس. وخلال فترة الإقامة بالمستشفى، أُصيب 64% من المرضى بمضاعفات خطيرة طالت الكبد والرئتين والكلى، وهي نسبة أضرار مرتفعة مقارنة بالسلالات الأخرى للفيروس

وبلغت نسبة الوفيات في العينة حوالي 21%، وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنة بفيروسات «كورونا» الأخرى.

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