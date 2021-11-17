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ورشة عمل لتقنية العلاج بالبلازما في تخصصي الدمام

ورشة عمل لتقنية العلاج بالبلازما في تخصصي الدمام
http://almnatiq.net/?p=1069175

انطلقت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل تقنية العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية بمشاركة 40 مختص في هذا المجال

وأكدت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أن الهدف من إقامة ورشة العمل هو التعريف بالمستجدات في تقنية العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية وتبادل الخبرات بين اطباء التأهيل والقائمين على هذه التقنية على مستوى المملكة العربية السعوديه، إضافة إلى التعاون في اقامة الابحاث العلمية المتعلقة في العلاج ، مشيرة إلى أنه خلال عام ونصف الماضية تكمنت ٦٠ حاله من الاستفاده من هذه التقنيه العلاجيه الجديدة في المستشفى .

وبينت إدارة المستشفى أن تقنية العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية هي تقنية حديثة تُستخدم في علاج العديد من الحالات المرضية حيث تقوم على فصل عينة من دم المريض ثم تثفيل هذه العينة للحصول على بلازما دموية غنية بالصفائح الدموية (مصدر مركز من الصفائح الدموية الذاتية) ليتم حقنها بالأماكن التي بحاجة لمعالجة. حيث تحتوي على عدة عوامل من عوامل النمو والسيتوكينات الأخرى المختلفة التي تحفز التئام الأنسجة والعظام.، مبينة أنه هذه التقنية لعلاج المشاكل العظمية كخشونة الركبة، والأمراض التنكسية للفقرات الظهرية والمفاصل بالجسم، وإصابة مرفق التنس، ومتلازمة النفق الرسغي واصابات الأوتار العضلية ، فيما يشعر المرضى بتحسن كبير في الأعراض وكذلك عودة ملحوظة وظيفة وهذا قد يزيل الحاجة لعلاج أكثر عدوانية طويلة الأجل مثل الأدوية أو الجراحة.

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