عميد الكلية التقنية بأبها يفتتح الصالة الرياضية ويدشن النشاط الرياضي والكشفي

افتتح عميد الكلية التقنية بابها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان الصالة الرياضية وانطلاق فعاليات النشاط الرياضي لهذا العام التدريبي وتزامن ذلك مع تدشين النشاط الرياضي والكشفي وانطلاق برامج عشيرة الجوالة وذلك بحضور وكيلا الكلية لشؤون المتدربين الأستاذ محمد ردعان الشهري وللتدريب الأستاذ صالح الغامدي وعدد من منسوبي الكلية من موظفين وادارين ومدربين ومتدربين بفرع الكلية بحي الموظفين.

من جانبه عبر مشرف النشاء الرياضي والكشفي بالكلية الاستاذ سعيد العمري والمشرف على الصالة الرياضية عن شكره وتقديره وامتنانه لعميد الكلية ووكيلها على مايلقاه النشاط الرياضي والكشفي بالكلية من الدعم والتشجيع مؤكدا أن هذا سيكون حافزا لبذل الجهود لخدمة أبنائنا المتدربين في هذا المجال الحيوي والهام ليكون دافعا للمزيد من التفوق لخدمة هذا الوطن الغالي.