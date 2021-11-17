وزير التعليم يكلف “القعير” مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة تبوك

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارا بتكليف الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القعير مديرا عاما للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

وأعرب “القعير” عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على ثقته الكريمة مؤكدًا على استمرار العمل مع زملائه منسوبي التعليم في المنطقة، لتحقيق أهداف ومستهدفات الوزارة وفق خططها التطويرية بما يسهم في تحقق رؤية المملكة 2030.

كما رفع مدير تعليم تبوك شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعم سموه ورعايته للتعليم في المنطقة داعياً الله التوفيق والسداد لبذل المزيد من الجهود في خدمة الدين والوطن.