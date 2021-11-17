التحالف ينشر فيديو لاستهدافه عناصر وآليات ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء

نشر التحالف العربي مقاطع فيديو توثق استهدافه عناصر وآليات تابعة لعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي مأرب والبيضاء.

وأظهر الفيديو لقطات من استهداف مقاتلات التحالف للآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بمحافظة مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان التحالف قد أعلن صباح اليوم، تنفيذ 29 عملية استهداف للميليشيات في مأرب والبيضاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف العربي، أنه تم تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية، ما أدى لمقتل 90 عنصرا حوثيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف في بيان له اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.