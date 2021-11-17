130 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الفصل الأول بتعليم حائل

انطلقت اليوم الأربعاء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ لجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي لأكثر من 130 ألف طالب وطالبة في للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ، حيث عادت الاختبارات الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية وفق الإجراءات الاحترازية ووسط جاهزية واستكمال للاستعدادات بالمدارس بعد انقطاع مايقارب العامين دراسيين بسبب جائحة كورونا و “عن بعد” لطلاب المرحلة الإبتدائية .

وزار مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد مدرستي الفاروق الثانوية ومتوسطة قرطبة لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً يرافقه المساعد للشؤون التعليمية ” بنين ” الأستاذ عارف الحربي.

وأكد البليهد بأن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل سخرت كافة إمكانياتها لضمان آداء جودة الاختبارات بيسر وسهولة ، مشدداً على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء سير الاختبارات من حيث تنظيم الدخول والخروج، وتوفير المعقمات والكمامات، والحفاظ على التباعد، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة.