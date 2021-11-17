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مدير عام فرع الموارد البشرية بالرياض يوقع 4 اتفاقيات لخدمة المستفيدين

مدير عام فرع الموارد البشرية بالرياض يوقع 4 اتفاقيات لخدمة المستفيدين

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مدير عام فرع الموارد البشرية بالرياض يوقع 4 اتفاقيات لخدمة المستفيدين

مدير عام فرع الموارد البشرية بالرياض يوقع 4 اتفاقيات لخدمة المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=1069201

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم، أربع مذكرات اتفاقيات للتعاون في مجالات التدريب والتطوير والتطوع والمجال الصحي والإعلامي بما يخدم مستفيدي الفرع من جميع الفئات.

 

وتنص الاتفاقيات على تقديم المنح الدراسية للفئات التي يرعاها فرع الوزارة و تأهيل وتطوير قدرات الموهوبين من الأيتام وصقلها وإبرازها إعلامياً وابتكار المبادرات وتنفيذها في الجمعيات والدور والمراكز التابعة للفرع والإستفادة من برامج الجهات المتعاونة في تدريب الموظفين و المتطوعين بالإضافة إلى المشاركة في الأيام العالمية والمناسبات الخاصة بالمجال الصحي .

 

وقع الاتفاقيات من الجهات الأربعة المدراء التنفيذيين أ. عبدالرحمن الحريصي من جمعية عيوني وا.أسامة ال زعير من جمعية تنمية المجتمعات ” ريف” و د. سلطان المطيري من كليات الشرق العربي و أ. علي البياهي من شركة فكرة الأفكار، وحضر التوقيع مساعد المدير العام لقطاع التنمية ومديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع.

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