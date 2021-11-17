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“توكلنا” يتيح خدمة جديدة لراغبي السفر إلى دول العالم

“توكلنا” يتيح خدمة جديدة لراغبي السفر إلى دول العالم

أبرز المواد

“توكلنا” يتيح خدمة جديدة لراغبي السفر إلى دول العالم

“توكلنا” يتيح خدمة جديدة لراغبي السفر إلى دول العالم
http://almnatiq.net/?p=1069204

أعلن تطبيق توكلنا عن إتاحة خدمة جديدة لراغبي السفر تمكن المستخدمين من الاطلاع على اشتراطات دول العالم المختلفة والخاصة بالسفر اليها كالحصول على لقاح كورونا أو إجراء فحص PCR أو غير ذلك من الاشتراطات الوقائية التي تحددها الدول.

وتأتي هذه الخدمة بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي IATA بحيث يستطيع من خلالها مستفيدو التطبيق ان يبحثوا عن الدول التي يرغبون السفر اليها في التطبيق ومن ثم الاطلاع على الاشتراطات التي تتيح لهم السفر اليها و الدخول الى اراضيها، كما يجري تحديث الاشتراطات بشكل دوري مستمر لتتوافق مع تحديثات دخول دول العالم المختلفة.

 

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