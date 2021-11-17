مقترح لتعليق سناب شات 60 يومًا.. العرفج: يتسبب في 40 % من المخالفات (فيديو)

أكد الكاتب الدكتور أحمد العرفج، إن هناك مقترح لتعليق عمل تطبيق سناب شات لمدة 60 يومًا بهدف الضبط والتنظيم، نظرا لوجود العديد من المخالفات على التطبيق في الآونة الأخيرة.

وقال العرفج خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأربعاء: “إنه بحسب مصادر بالنيابة العامة فهناك أكثر من 40% من القضايا متعلقة بجرائم مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي تأتي عن طريق سناب شات ومعظمها قضايا تشهير او انتهاك للخصوصية أو ارتكاب مخالفات ونشر قرارات الوزارات”.

وأضاف “العرفج” أن هذه القضايا تحتاج إلى حلول لتنظيم عمل التطبيق الذي أصبح ظاهرة، وهذه الظاهرة أشغلت الشرطة والنيابة العامة ودوائر الاختصاص في المحاكم”.

#برواز..

مقترح لتعليق عمل تطبيق سناب 60 يوما!

د.العرفج: أكثر من 40% من القضايا متعلقة بجرائم مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.. وهذه الحلول الثلاثة مهمة لتنظيم الظاهرة@Hadi_Alfakeeh#ياهلا_بالعرفج @Arfaj1#روتانا_خليجية pic.twitter.com/rGkdwpJlNO — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 17, 2021