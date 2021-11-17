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مقترح لتعليق سناب شات 60 يومًا.. العرفج: يتسبب في 40 % من المخالفات (فيديو)

مقترح لتعليق سناب شات 60 يومًا.. العرفج: يتسبب في 40 % من المخالفات (فيديو)

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مقترح لتعليق سناب شات 60 يومًا.. العرفج: يتسبب في 40 % من المخالفات (فيديو)

مقترح لتعليق سناب شات 60 يومًا.. العرفج: يتسبب في 40 % من المخالفات (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1069211

أكد الكاتب الدكتور أحمد العرفج، إن هناك مقترح لتعليق عمل تطبيق سناب شات لمدة 60 يومًا بهدف الضبط والتنظيم، نظرا لوجود العديد من المخالفات على التطبيق في الآونة الأخيرة.

وقال العرفج خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأربعاء: “إنه بحسب مصادر بالنيابة العامة فهناك أكثر من 40% من القضايا متعلقة بجرائم مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي تأتي عن طريق سناب شات ومعظمها قضايا تشهير او انتهاك للخصوصية أو ارتكاب مخالفات ونشر قرارات الوزارات”.

وأضاف “العرفج” أن هذه القضايا تحتاج إلى حلول لتنظيم عمل التطبيق الذي أصبح ظاهرة، وهذه الظاهرة أشغلت الشرطة والنيابة العامة ودوائر الاختصاص في المحاكم”.

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