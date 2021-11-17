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نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض بالنيابة يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد (فيديو)

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض بالنيابة يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد (فيديو)

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منطقة الرياض

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض بالنيابة يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد (فيديو)

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض بالنيابة يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1069218

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.

كما كرم لأمير الفائزين بالمراكز الأولى في الجائزة، حيث فاز بالمركز الأول الجمعية النسائية الخيرية الأولى، بينما نال المركز الثاني جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المكرمة، فيما منح المركز الثالث لجمعية ومراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة “المجلس الفرعي بجدة”.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس هيئة الجائزة، الأمير فيصل بن خالد أن المؤسسة رسخت نهجاً ثابتاً لتكريم الرواد والمتميزين في خدمة المجتمع بحلول وممارسات تنموية مستدامة.

كما أكد أن الجائزة تواكب الحراك الكبير الذي تسير به كافة القطاعات لتحقيق رؤية 2030، وتشهد إقبالاً كبيراً للراغبين في المشاركة.

وتُعد جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة متفردة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بدعمها العملي الفعال لمرشحيها والإسهام في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة.

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