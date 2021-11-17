بالألعاب النارية.. آلاف الكويتيين يستقبلون مسلم البراك بعد عودته من تركيا (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحظة عودة المعارض البارز مسلم البراك من تركيا، اليوم الأربعاء، بعد العفو الأميري الصادر عن المدانين في قضية ”اقتحام مجلس الأمة“.

وأظهر الفيديو حالة من الفرحة العارمة بين الحاضرين لمراسم استقبال “البراك”، فيما أشعل البعض الألعاب النارية.

فيما تداول نشطاء فيديو يوثق رحلة مسلم البراك منذ توجهه إلى مطار إسطنبول، استعدادا للعودة إلى الكويت، بينما وثق مقطع آخر استقبال رئيس مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمسلم البراك في قاعة التشريفات بعد وصوله المطار، بانتظار إقلاع طائرة العودة.

وأصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الأسبوع الماضي، مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة، وضم المرسومان 35 اسماً، نص أحدهما على إعفاء مداني قضية اقتحام المجلس من العقوبة وعددهم 11 شخصاً.