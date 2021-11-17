“رئيس جمعية العمران”: برنامج “تطوير” يشكل نقلة نوعية للقضاء على أخطاء البناء الذاتي (فيديو)

قال رئيس الجمعية السعودية لعلوم العمران، الدكتور غازي العباسي، إن هناك العديد من العقبات كانت تواجه مجال الإسكان خلال السنوات الماضية، إلا أن إطلاق برنامج “تطوير” من المنتظر أن يشكل نقلة نوعية، وسيُشجع على التوجه للبناء الجاهز وخروج العمل الفردي الذي يعتريه الكثير من الأخطاء.

وأضاف العباسي خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم الأربعاء: “إن الإسكان كان يواجه مشكلات كبيرة وأبرزها التمويل، ولكن برنامج تطوير في رأيي سيشكل نقلة نوعية، ودعم المقاولين الصغار من خلال هذا البرنامج سيشجع المواطنين على الإقبال على السكن الجاهز”.

وتابع: “من جانب هندسي يشكل حل لمشكلات الإسكان، كما سيخفض من نسبة الأخطاء التي يعاني منها البناء الذاتي، وذلك لاعتماد البرنامج على شركات تطوير عقاري تلتزم بكود البناء السعودي، لذلك يجب دعم صغار المستثمرين في قطاع الإسكان”.

فيديو | رئيس الجمعية السعودية لعلوم العمران لـ #الإخبارية: كان هناك العديد من العقبات في مجال الإسكان وبرنامج "تطوير" سيشكل نقلة نوعية وسيُشجع على التوجه للبناء الجاهز وخروج العمل الفردي الذي يعتريه الكثير من الأخطاء pic.twitter.com/wUgj0sgaJi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2021