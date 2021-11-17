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أبرزها تليف الكبد وقصور الكلى.. تورم القدمين قد ينذر بأمراض خطيرة تعرف عليها

أبرزها تليف الكبد وقصور الكلى.. تورم القدمين قد ينذر بأمراض خطيرة تعرف عليها
http://almnatiq.net/?p=1069229

قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء تورم القدمين، مشددا على أن هذا التورم قد ينذر بتدهور الحالة الصحية نتيجة الإصابة بمرض خطير مثل تليف الكبد.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء: من أسباب تورم القدمين، دوالي الساقين، الحمل، ضعف القلب، “قصور الكلى، تليف الكبد”.

واختتم استشاري أمراض القلب، أن تأثير بعض الأدوية مثل amlodipine، يدخل ضمن أسباب تورم القدمين.

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