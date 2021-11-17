معلمة تفاجئ طالب ابتدائي بمقطع تحفيزي.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)

حاولت معلمة تحفيز أحد طلابها ففاجأته بعرض مقطع صوتي لجده يحفزه ويمتدح حفيده، الأمر الذي أشعر الطفل بسعادة بالغة.

ونشر حزام السحيمي جد الطفلتغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” كشف فيها تفاصيل الفيديو، حيث قال: “ياسر ولد بنتي طلبت المدرسة من والدته تسجيل صوتي انا جده والتحدث عنه بشكلٍ مفاجئ له امام الطلاب، شوفوا ردة الفعل عليه.. بسم الله عليه”.

وأوضح أن مقطع التسجيل الصوتي الذي تم عرضه خلال اليوم الدراسي، كان باتفاق بينه وبين المعلمة ووالدة الطفل (ياسر)، وأنه سجله أثناء وجوده بالبيت بناءً على طلب والدته، وكذلك بطلب من معلمة الفصل.

وبيّن أن الطفل ذا الـ7 أعوام يسكن مع أسرته في مدينة الرياض، وقد أشعره المقطع الصوتي بسعادة غامرة، وتم تصوير الطفل أثناء استماعه للمقطع الصوتي خلال اليوم الدراسي يوم أمس (الثلاثاء).

تجدر الإشارة إلى أن مقطع الفيديو المصور لردة فعل للطفل (ياسر) أثناء سماعه المقطع الصوتي المسجل لجده في الفصل قد لاقى تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسر ولد بنتي طلبت المدرسة من والدته تسجيل صوتي انا جده والتحدث عنه بشكلٍ مفاجئ له امام الطلاب…

شوفوا ردة الفعل عليه..🥰❤️🙏

بسم الله عليه ، pic.twitter.com/2paPG9N0R0 — ابوسعد (@alhamra01005717) November 16, 2021