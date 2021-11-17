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شرطة مكة تضبط 19 شخصًا تورطوا في قضايا سرقة كيابل وقواطع كهربائية

شرطة مكة تضبط 19 شخصًا تورطوا في قضايا سرقة كيابل وقواطع كهربائية
http://almnatiq.net/?p=1069242

تمكنت قوات شرطة منطقة مكة المكرمة من إلقاء القبض على 19 شخصًا تورطوا في قضايا متعددة تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، منهم (14) مقيمًا من الجنسيات البنجلادشية والباكستانية والهندية، و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين البنجلادشية والهندية، في قضايا متعددة تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية لمناهل المياه من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

 

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