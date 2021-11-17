قائد النصر يخضع لجراحة في عضلات البطن

كشفت إدارة نادي النصر اليوم الأربعاء، عن حاجة قائد الفريق عبدالله مادو إلى جراحة عاجلة في عضلات البطن، وذلك بعد إتمام الفحوصات الطبية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مادو ضرورة التدخل الجراحي والخضوع لعملية، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

وتواجد مادو في مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة الماضي، للخضوع لفحص طبي سريع والذي أثبت ضرورة إجراء جراحة عاجلة للاعب.

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة نظيره الرائد يوم السبت المقبل، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.