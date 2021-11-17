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أمير الرياض بالنيابة يرعى اتفاقية المرحلة الثانية من مستشفى تمير العام

أمير الرياض بالنيابة يرعى اتفاقية المرحلة الثانية من مستشفى تمير العام

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أمير الرياض بالنيابة يرعى اتفاقية المرحلة الثانية من مستشفى تمير العام

أمير الرياض بالنيابة يرعى اتفاقية المرحلة الثانية من مستشفى تمير العام
http://almnatiq.net/?p=1069247

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم , اليوم , اتفاقية إنشاء مبنى المرحلة الثانية لمستشفى تمير العام بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وتمثلت الاتفاقية التي وقعت بين كل من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ومؤسسة إبراهيم السلطان الخيرية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال في التنمية الصحية وتمكين المحسنين ومحبي الخير بأعمال خيرية.

كما تضمنت إنشاء مبنى المرحلة الثانية لمستشفى تمير العام الذي يشتمل على قسم الإسعاف والطوارئ وقسم المختبر وقسم الغسيل الكلوي وقسم التغذية العلاجية والقسم الإداري .

وقع الاتفاقية مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة السلطان الخيرية إبراهيم السلطان .

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