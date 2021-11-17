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مدير تعليم القريات يتفقد مدارس المحافظة مع العودة الحضورية الأولى

مدير تعليم القريات يتفقد مدارس المحافظة مع العودة الحضورية الأولى
http://almnatiq.net/?p=1069256

وقف مدير إدارة تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي على سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة، وذلك مع العودة الحضورية للاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية ،حيث تفقد مدرسة متوسطة القريات وتابع سير عملية الاختبار ودخول القاعات ،وانتظام اللجان واتباع الاجراءات الصحية والوقائية المتبعة والمعتمدة، مؤكداً على تميز ما شاهده من انتظام واتباع لكافة الاجراءات النظامية متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح، ولإدارة المدرسة مواصلة تميزها.

كما تفقد الدكتور الثبيتي مدرسة ثانوية الملك فهد واستمع لشرح واف من مدير المدرسة عن الإجراءات الصحية المتبعة وآلية الدخول والخروج، وأعداد الطلاب الذين تم اعتماد دخولهم حضورياً لاختبارات الفصل الأول ،ومن سيتم اختبارهم عن بعد وأعداد المحصنين مشيداً بكل ما شاهده من تهيئة متكاملة لأداء الاختبارات في ظل استعدادات متكاملة ومبكرة .

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