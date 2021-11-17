 فيصل بن مشعل يتفقد الأعمال المتبقية من مشروع طريق القصيم مكة المكرمة

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم بأن تقاطع طريق القصيم – المدينة المنورة مع مكة المكرمة ، سيتم الانتهاء منه خلال سنة بعد استكمال المرحلة الثالثة من المشروع الذي تبلغ تكلفته 243 مليون ريال ، وسوف تستكمل باقي المراحل خلال الفترة القادمة .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سمو أمير القصيم صباح اليوم على الأعمال المتبقية من مشروع المرحلة الثالثة لطريق القصيم – مكة المكرمة المباشر، ومنتزه جبل طخفة الوطني التابع لمحافظة ضرية وتدشين القافلة الطبية الاستشارية وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى ضرية العام .

وأشار سمو أمير القصيم خلال الزيارة ، بأن الجولات الميدانية لها مردود إيجابي للمسؤول ليطلع على أرض الواقع ويرى ما يمكن أن يقدمه للمنطقة والأجزاء التي تستحق تفقدها والقيام بما هو مطلوب .

وأكد سموه بأن منتزه طخفة هو منتزه وطني بمساحة 30 مليون م2 على أعلى مستوى ويتميز بطبيعته ونباتاته الطبيعية الصحراوية ، مشيرا سموه بأنه من المهم ان يكون هناك محمية في جزء من المنتزه وسوف تقوم لجنة البيئة بالمنطقة ، باعتماد هذا الأمر والتنسيق مع الجهات العليا سواء مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، ويتكون من جزئين بحيث يكون للمحمية جزء منه ومنتزه وطني للجزء الآخر ،وسيكون هناك اخبار سارة لهذا المنتزه .

واستمع سمو أمير القصيم خلال الجولة إلى شرح موجز من مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالقصيم المهندس محمد الشمري ، الذي استعرض نسب إنجاز مشروع طريق القصيم – مكة المكرمة المباشر الذي يتكوّن من خمسة أجزاء بطول 133 كم ، وتشمل الجزء الأول من طريق القصيم/ المدينة السريع مع طريق الرس / النبهانية ويبلغ طوله 25 كم وتبلغ نسبة إنجازه 54 ٪ ويتضمن تنفيذ جسر وادي الرمة بطول 900 متر وتبلغ نسبة انجاز الجسر 70 ٪ من قيمته البالغ 121 مليونا ، وتبلغ تكلفة هذا الجزء كاملا 243 مليون ريال ، وأشار بأن هذا الجزء يتضمن وصلة بطول 16 كم وهي تقع في نهاية الطريق الجاري تنفيذه من هذا المشروع، وأضاف الشمري بأن الجزء الثاني بطول 26 كم وتم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100 ٪ ، والجزء الثالث بطول 30 كم وتم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 ٪ ، فيما الجزء الرابع بطول 16 كم وجاري تنفيذه وتبلغ نسبة انجازه 95 ٪ ، والجزء الخامس بطول 20 كم وجاري تنفيذه وتبلغ نسبة انجازه 58 ٪.

كما زار سمو أمير القصيم منتزه جبل طخفة الوطني بمحافظة ضريه، حيث دشن سموه مبادرة سمو ولي العهد أرض السعودية الخضراء ومبادرة أرض القصيم خضراء ، كما استمع سموه إلى شرح موجز من المشرف العام على القطاع الشمالي لوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع ، الذي أكد أن المنتزه يأتي ضمن الجهود المبذولة لحماية المنتزهات من الرعي والاحتطاب ، حفاظاً على مستقبل السياحة البيئية ، مشيرا بأنه منتزه بيئي حيوي ومن المواقع البرية التي لها عمق بيئي وتاريخي وفيها الكثير من الآثار والنقوش القديمة.

كما دشن سمو أمير القصيم القافلة الطبية الإستشارية وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى ضرية العام ، حيث إطلع سموه على الخدمات التي تقدمها القافلة لخدمة المستفيدين من أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها ، مستمعاً الى شرح من الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع ، الذي أوضح بأن القافلة تهدف الى خدمة المستفيدين وتضم عدد من التخصصات الطبية الاستشارية بهدف خدمة المرضى في أماكن تواجدهم دون الحاجة للعناء للمستشفيات المرجعية ، كما شاهد سموه الخدمات التي يقدمها قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى .

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ ضريه صالح الشعمل والمشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع ومدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالقصيم المهندس محمد الشمري ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع ، وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة .