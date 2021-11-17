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المرور: في هذه الحالات يمكن للمستفيد الاعتراض على المخالفات

المرور: في هذه الحالات يمكن للمستفيد الاعتراض على المخالفات

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المرور: في هذه الحالات يمكن للمستفيد الاعتراض على المخالفات

المرور: في هذه الحالات يمكن للمستفيد الاعتراض على المخالفات
http://almnatiq.net/?p=1069269

تفاعل الحساب الرسمي للمرور السعودي، اليوم الأربعاء، مع سؤال طرحه أحد المواطنين، حول الحالات التي يمكن للمستفيد أن يراجع الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

وقال “المرور”، إن المستفيد يمكنه في مثل تلك الحالات، مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب “المرور السعودي” بموقع “تويتر”، قال فيه أحد المستفيدين، إن لديّ مخالفة مضى عليها شر شهر، وأجريت عليها اعتراض وللآن تحت المعالجة.

ذكر أن المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور تنص على أنه، للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.

 

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