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فتح باب القبول ببرامج الدبلوم الصباحي بالكلية التقنية بأملج

فتح باب القبول ببرامج الدبلوم الصباحي بالكلية التقنية بأملج

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المرور: في هذه الحالات يمكن للمستفيد الاعتراض على المخالفات

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فتح باب القبول ببرامج الدبلوم الصباحي بالكلية التقنية بأملج

فتح باب القبول ببرامج الدبلوم الصباحي بالكلية التقنية بأملج
http://almnatiq.net/?p=1069278
المناطق- أملج- فايز السميري:
أعلنت الكلية التقنية بأملج عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ اعتباراً من يوم الاحد الموافق 16 / 04 / 1443هـ حتى تاريخ 25 / 04 / 1443هـ للطلاب الراغبين و الحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي او الادبي و المعاهد الصناعية.
وأوضح عميد الكلية م.احمد بن حامد الحربي ان القبول سيكون موحداً لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر بوابة قبولي على الرابط : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate
 وأشار إلى أن المرشحين سيتلقون ترشيحهم عبر رسائل نصية من بوابة القبول المركزية , متمنيا للجميع المتقدمين التوفيق والسداد.
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