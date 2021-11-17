فتح باب القبول ببرامج الدبلوم الصباحي بالكلية التقنية بأملج

المناطق- أملج- فايز السميري:

أعلنت الكلية التقنية بأملج عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ اعتباراً من يوم الاحد الموافق 16 / 04 / 1443هـ حتى تاريخ 25 / 04 / 1443هـ للطلاب الراغبين و الحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي او الادبي و المعاهد الصناعية.

وأوضح عميد الكلية م.احمد بن حامد الحربي ان القبول سيكون موحداً لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر بوابة قبولي على الرابط : https://ugate.tvtc.gov.sa/ AFrontGate

وأشار إلى أن المرشحين سيتلقون ترشيحهم عبر رسائل نصية من بوابة القبول المركزية , متمنيا للجميع المتقدمين التوفيق والسداد.