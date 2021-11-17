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تعاون مشترك بين “صحة تبوك والهلال الأحمر”  لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية

تعاون مشترك بين “صحة تبوك والهلال الأحمر”  لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية

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تعاون مشترك بين “صحة تبوك والهلال الأحمر”  لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية

تعاون مشترك بين “صحة تبوك والهلال الأحمر”  لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية
http://almnatiq.net/?p=1069281
المناطق- تبوك

التقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم، في مقر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقه تبوك نواف بن مياح العنزي بحضور مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي، وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين من الجهتين، بحث تطوير سُبل التعاون المشترك في مجال نقل المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية، كما جرى خلال اللقاء بحث أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ من أجل رفع مستوى جودة العمل والخدمة الاسعافية والطبية المقدمة للمستفيدين.

واطلع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة على التجهيزات الطبية الحديثة في قسم القلب، كما زار قسم الطوارئ. وأشاد العنزي بالتجهيزات داخل المستشفى والخدمات التي يقدمها للمرضى.

 

من جهته، ثمن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الجهود الكبيرة التي يقدمها فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة والتعاون المستمر مع صحة تبوك بما يخدم الصالح العام.

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