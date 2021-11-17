احدث الأخبار

 أمير القصيم يوجه بتأسيس سكرتارية لإدارة وتنظيم مزادات الإبل بالمنطقة
منطقة القصيم
 تعاون مشترك بين “صحة تبوك والهلال الأحمر”  لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية
منطقة تبوك
 فتح باب القبول ببرامج الدبلوم الصباحي بالكلية التقنية بأملج
منطقة تبوك
 المرور: في هذه الحالات يمكن للمستفيد الاعتراض على المخالفات
أبرز المواد
 معلمة تفاجئ طالب ابتدائي بمقطع تحفيزي.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
أبرز المواد
 قائد النصر يخضع لجراحة في عضلات البطن
أبرز المواد
  فيصل بن مشعل يتفقد الأعمال المتبقية من مشروع طريق القصيم مكة المكرمة
منطقة القصيم
 شرطة مكة تضبط 19 شخصًا تورطوا في قضايا سرقة كيابل وقواطع كهربائية
أبرز المواد
 مدير تعليم القريات يتفقد مدارس المحافظة مع العودة الحضورية الأولى
منطقة الجوف
 فنون الشمالية تنظم أمسية ثقافية بعنوان ‏”المكتبات ودورها في خدمة الثقافة”
منطقة الحدود الشمالية
 “مكافحة التستر” يدشن مرحلة جديدة في العمل الرقابي تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يرعى اتفاقية المرحلة الثانية من مستشفى تمير العام
منطقة الرياض
 أمير القصيم يوجه بتأسيس سكرتارية لإدارة وتنظيم مزادات الإبل بالمنطقة

 أمير القصيم يوجه بتأسيس سكرتارية لإدارة وتنظيم مزادات الإبل بالمنطقة

منطقة القصيم
تعاون مشترك بين “صحة تبوك والهلال الأحمر”  لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية

تعاون مشترك بين “صحة تبوك والهلال الأحمر”  لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية

منطقة تبوك
فتح باب القبول ببرامج الدبلوم الصباحي بالكلية التقنية بأملج

فتح باب القبول ببرامج الدبلوم الصباحي بالكلية التقنية بأملج

منطقة تبوك
المرور: في هذه الحالات يمكن للمستفيد الاعتراض على المخالفات

المرور: في هذه الحالات يمكن للمستفيد الاعتراض على المخالفات

أبرز المواد

 أمير القصيم يوجه بتأسيس سكرتارية لإدارة وتنظيم مزادات الإبل بالمنطقة

 أمير القصيم يوجه بتأسيس سكرتارية لإدارة وتنظيم مزادات الإبل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1069284

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتأسيس سكرتارية لإدارة وتنظيم مزادات الإبل بمنطقة القصيم، وإعداد روزنامة وفقاً لتواريخ محددة لمواعيد إقامتها، كون المنطقة تشهد إقامة ثلاث مزادات للإبل وهي مزاد العقيلات ومزاد ضريه ومزاد مدرج وجميعها في منطقة تعد من أكبر أسواق الإبل.

جاء ذلك بعد أن شهد سمو أمير القصيم اليوم حفل حفل افتتاح مزاد الإبل بمحافظة ضريه، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و محافظ ضريه صالح الشعمل  والمشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع ومدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالقصيم المهندس محمد الشمري .

ووصف سمو أمير القصيم مزاد الإبل بمحافظة ضريه بأنه مزاد وطني يخدم أربع مناطق، القصيم والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويشهد مشاركة أعداد كبيرة ، سواء من أعداد المشاركين في المزاد أو النشاطات المصاحبة له  ، مضيفاً سموه على أهمية بذل الجهود لخدمة ملاك الإبل  وبناء اقتصاديات مزاد الإبل بالمنطقة الذي بدأ يأخذ مساره في اقتصاد الوطن ، سائلا الله التوفيق لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة  أعزها الله .

وكان سمو أمير القصيم قد شهد الحفل الخطابي بهذه المناسبة ، حيث تخلله كلمة محافظ ضريه صالح الشعمل الذي أعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه واهتمامه بمزادات الإبل بالمنطقة ،  مشيرا إلى أن مزاد الإبل بمحافظة ضريه ساهم في  حراك اقتصادي وتنموي ، حتى أصبح يعمل تحت مظلة رسمية ويدار بطريقة مهنية استثمارية ليكون من أهم المزادات بالمملكة لافتاً أن المزاد يقع على مساحة أكثر من 4 ملايين م2 ويتوفر به عدد من الساحات والمسارات للخدمات المساندة لمزاد الابل والأنشطة المصاحبة لها .

كما شاهد سموه عرضا مرئيا عن اهمية محافظة ضريه وما تتميز به من مقومات تنموية واهمية مزاد الابل والخدمات المقدمة للمهتمين بالمزاد من ملاك الابل، كما زار سموه المعرض المصاحب لمزاد الإبل وتفقد ساحات المزاد والحركة الاقتصادية القائمة خلال مزادات الإبل .

Advertisements

روابط ذات صلة

غرفة القصيم تستعرض فرص ومحفزات الاستثمار التقني والرقمي

غرفة القصيم تستعرض فرص ومحفزات الاستثمار التقني والرقمي
أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي الإحصائي لجوازات المنطقة

أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي الإحصائي لجوازات المنطقة
أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لأعمال لجنة إصلاح ذات البين

أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لأعمال لجنة إصلاح ذات البين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*