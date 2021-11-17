شرطة الرياض تطيح بمواطن ظهر في فيديو يتباهى بحيازة وتعاطي المخدرات

ألقت قوات الشرطة بمنطقة الرياض، الأربعاء، القبض على مواطن، ظهر في مقاطع فيديو يتباهى بحيازة وتعاطي المواد المخدرة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقاطع فيديو يتباهى بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، وهو مواطن تم إيقافه، وجرى اتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص ظهر في مقاطع فيديو يتباهى بتعاطي المخدرات. pic.twitter.com/xItHbh6F4J — الأمن العام (@security_gov) November 17, 2021