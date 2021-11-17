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الأمن البيئي يضبط 7 مخالفين بحوزتهم 55 متراً مكعباً من الحطب المحلي

الأمن البيئي يضبط 7 مخالفين بحوزتهم 55 متراً مكعباً من الحطب المحلي

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الأمن البيئي يضبط 7 مخالفين بحوزتهم 55 متراً مكعباً من الحطب المحلي

الأمن البيئي يضبط 7 مخالفين بحوزتهم 55 متراً مكعباً من الحطب المحلي
http://almnatiq.net/?p=1069289

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (7) مخالفين لنظام البيئة،(3) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (55) متراً مكعباً من الحطب المحلي على متن (4) مركبات بمحافظة بقعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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