تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، متوقعًا سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً والأجزاء الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.