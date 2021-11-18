احدث الأخبار

التحالف: استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله متورطين بالهجمات العدائية
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني يثمِّن إسناد تحالف دعم الشرعية ضد التهديدات الإيرانية لبلاده  
أبرز المواد
 تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
أبرز المواد
 الأمن البيئي يضبط 7 مخالفين بحوزتهم 55 متراً مكعباً من الحطب المحلي
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بمواطن ظهر في فيديو يتباهى بحيازة وتعاطي المخدرات
أبرز المواد
  أمير القصيم يوجه بتأسيس سكرتارية لإدارة وتنظيم مزادات الإبل بالمنطقة
منطقة القصيم
 تعاون مشترك بين “صحة تبوك والهلال الأحمر”  لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية
منطقة تبوك
 فتح باب القبول ببرامج الدبلوم الصباحي بالكلية التقنية بأملج
منطقة تبوك
 المرور: في هذه الحالات يمكن للمستفيد الاعتراض على المخالفات
أبرز المواد
 معلمة تفاجئ طالب ابتدائي بمقطع تحفيزي.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
أبرز المواد
 قائد النصر يخضع لجراحة في عضلات البطن
أبرز المواد
  فيصل بن مشعل يتفقد الأعمال المتبقية من مشروع طريق القصيم مكة المكرمة
منطقة القصيم
التحالف: استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله متورطين بالهجمات العدائية

التحالف: استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله متورطين بالهجمات العدائية

أبرز المواد
وزير الدفاع اليمني يثمِّن إسناد تحالف دعم الشرعية ضد التهديدات الإيرانية لبلاده  

وزير الدفاع اليمني يثمِّن إسناد تحالف دعم الشرعية ضد التهديدات الإيرانية لبلاده  

أبرز المواد
تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

أبرز المواد
الأمن البيئي يضبط 7 مخالفين بحوزتهم 55 متراً مكعباً من الحطب المحلي

الأمن البيئي يضبط 7 مخالفين بحوزتهم 55 متراً مكعباً من الحطب المحلي

أبرز المواد

التحالف: استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله متورطين بالهجمات العدائية

التحالف: استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله متورطين بالهجمات العدائية
http://almnatiq.net/?p=1069302
المناطق- وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، الخميس، عن تنفيذ “عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة في اليمن، استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيّرة.

وذكر التحالف، أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف، موضحًا: “دمرنا ورشا ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات”.

وتابع التحالف: “استهدفنا منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية”، مشددا في الوقت ذاته أن “العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Advertisements

روابط ذات صلة

وزير الدفاع اليمني يثمِّن إسناد تحالف دعم الشرعية ضد التهديدات الإيرانية لبلاده  

وزير الدفاع اليمني يثمِّن إسناد تحالف دعم الشرعية ضد التهديدات الإيرانية لبلاده  
التحالف ينشر فيديو لاستهدافه عناصر وآليات ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء

التحالف ينشر فيديو لاستهدافه عناصر وآليات ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء
التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية حوثية ومقتل 90 عنصرًا إرهابيًا

التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية حوثية ومقتل 90 عنصرًا إرهابيًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*