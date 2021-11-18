التحالف: استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله متورطين بالهجمات العدائية

المناطق- وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، الخميس، عن تنفيذ “عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة في اليمن، استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيّرة.

وذكر التحالف، أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف، موضحًا: “دمرنا ورشا ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات”.

وتابع التحالف: “استهدفنا منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية”، مشددا في الوقت ذاته أن “العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.