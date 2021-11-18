“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

المناطق ـ المدينة المنورة:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ مساء .

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم ، متوقعًا سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً والأجزاء الشرقية منها.