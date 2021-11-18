منها الموز والرمان.. 5 قشور لبعض الخضروات والفاكهة تحمي من الأمراض

المناطق- وكالات:

توصلت دراسات أن الخضروات والفواكه التي تحتوي على قشور بها نسبة أكبر من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة عن نظيرتها المقشرة.

ويحرص الجميع على تناول الخضروات والفواكه، لكن من العادات الشائعة التخلص من قشورها، على الرغم من فوائدها المتعددة التي تدعم صحة الإنسان، بحسب موقع Health line.

وذكر الموقع المعني بالشؤون الصحية، أن هناك قشور آمنة للأكل في أطعمة عديدة مثل الكيوي، والبطاطا، والرمان، وقشر الموز، والبطاطس.

وبحسب Health line، فإن قشور الكيوي على عناصر غذائية أكبر من الثمرة نفسها، كما يتكون من العديد من الألياف ومضادات الأكسدة، التي تساعد في تعزيز صحة المناعة، القلب، والرئة.

فيما تحتوي قشور البطاطا، على الحديد الذي يعزز خلايا الدم، وله دور في دعم صحة المناعة، كما يساعد تناول القشور في الحد من ارتفاع السكر الناتج من أكل البطاطا ذاتها، بالإضافة لدورها في تجنب الإصابة بالسرطان.

كذلك، فإن قشور الرمان غنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، وبذلك تساعد في التخلص من سموم الجسم، والحد من الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة لدوره في تخفيف السعال والتهاب الحلق، ويعتبر بمثابة مرطب فعال للبشرة ووسيلة لحماية الغطاء الخارجي للجلد من أشعة الشمس الضارة.

وأيضا، تحتوي قشور الموز على العديد من العناصر الغذائية والكربوهيدرات، ويمكن استخدامه كمبيض للأسنان، كما يساعد في التخلص من حب الشباب عن طريق وضع القشر على المنطقة المصابة ما يقرب من 5 دقائق لمدة أيام، حتى الوصول للنتيجة المرغوبة، وينصح باستخدام قشر الموز الطازج وتجنب الاحتفاظ به لمدة طويلة.

وذكر Health line، أت معظمنا يتخلص من قشور البطاطس، على الرغم من أنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل: الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الفيتامينات ما يساعد على دعم التمثيل الغذائي والتحكم سكر الدم، بالإضافة لفوائدها على البشرة ويحد من الإصابة بمرض السرطان.