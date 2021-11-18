منها ضعف الانتصاب والسرطان.. مخاطر التدخين الصحية.. و5 طرق للإقلاع عنه

قال الدكتور زيد زعمط، رئيس قسم أمراض الرئة في معهد أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي”، إن التدخين له العديد من الآثار السلبية على الصحة؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وتلف الدماغ والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة وأمراض العيون والسكري والمشكلات المتعلقة بالإنجاب.

وأوضح رئيس قسم أمراض الرئة في معهد أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي”: “أن التدخين يلحق أضرارا بجميع أعضاء الجسم تقريبا، كما أنه يسرق العديد من السنوات من حياة الشخص ويُعد أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا، والتي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف الدكتور زعمط أن الأشخاص المدخنين يدمنون مادة النيكوتين الموجودة في التبغ، والتي تحتوي بدورها على العديد من المواد الكيميائية المسببة للسرطان.

وعندما يدخن الشخص التبغ، فإنه يصبح عُرضة للعديد من المكونات الضارة بما في ذلك القطران، الذي يؤثر على أنسجة الرئة، وأول أكسيد الكربون، الذي يقلل من إمداد الأعضاء بالأكسجين، والمواد الكيميائية المؤكسدة، التي تلحق أضرارا بعضلات القلب والأوعية الدموية.

وتابع: “إن النيكوتين يزيد بسرعة من كمية الدهون الضارة في الدم، مثل الكوليسترول الضار أو البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL والدهون الثلاثية، ويقلل من كمية الكوليسترول الجيد أو البروتين الدهني مرتفع الكثافة HDL، ما يزيد بشكل كبير من خطر إصابة المدخن بأمراض القلب والسكتة الدماغية. إن تدخين ما بين سيجارة إلى خمس سجائر بشكل منتظم يوميا يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية”.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التدخين إلى زيادة مقاومة الأنسولين في الجسم، ما يزيد من فرص إصابة الشخص بداء السكري من النوع الثاني. كما أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مقارنة بغير المدخنين.

وتابع الدكتور زعمط: “يجب على الرجال ألا يتجاهلوا التأثير السلبي، الذي يمكن أن يسببه التدخين على صحتهم الإنجابية؛ حيث يضيّق التدخين الأوعية الدموية ويمكن أن يساهم في ضعف الانتصاب ومشاكل الخصوبة”.

وفيما يلي خمس طرق للإقلاع عن التدخين: