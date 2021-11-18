5 مشروبات صباحية لإنقاص الوزن.. الشاي الأخضر الأبرز

المناطق- وكالات:

سلط موقع “تايمز أوف إنديا” الضوء على قائمة المشروبات الأفضل لمن يحاولون إنقاص أوزانهم، مشيرًا إلى أنه يجب على من يحاول فقدان الوزن الزائد أن يكون أكثر حذراً بشأن ما يأكله ويشربه في الصباح، عند تناول وجبة الفطور.

وذلك لأن كل الطعام والشراب الذي يتم تناوله بخلاف الماء يحتوي على قدر من السعرات الحرارية، لكن يمكن أن يؤدي تناول مشروب مغذي ومنخفض السعرات الحرارية مع وجبة الصباح إلى زيادة التمثيل الغذائي والمساعدة في عملية حرق الدهون.

وبحسب الموقع، فإن القهوة هي المشروب الصباحي المُفضل لدى معظم الناس وفي الواقع لا توجد مشكلة في بدء اليوم مع كوب من الكافيين بشرط أن يتم إعداده بعناية، وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن ينبغي تناول القهوة بدون إضافة سكر أو حليب، لأنهما يؤديان إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي يمكن أن تدمر خطة النظام الغذائي اليومي.

كذلك، يحظى الشاي الأخضر بشعبية كبيرة بين الأشخاص المهتمين بالحفاظ على وزن مثالي أو الراغبين في التخلص من السمنة. وتشير الدراسات إلى أن هذا المشروب يمكن أن يساعد في تسريع عملية حرق الدهون ويزيد أيضًا من الأداء عند ممارسة الرياضة.

وذكر الموقع، أن من بين أفضل المشروبات التي ينصح الخبراء بتناولها في الصباح هو منقوع الماء. والاختيارات متعددة في هذا الشأن. فيمكن إضافة الليمون والنعناع أو القرفة والتفاح والخيار إلى الماء ونقعها لفترة قبل شربها في الصباح.

يمكن أن يوفر كوب من عصير الفاكهة أو الخضروات الطازج كمية جيدة من العناصر الغذائية. ويمكن أن تعزز العصائر منخفضة السعرات الحرارية عملية التمثيل الغذائي. وينصح الخبراء بمزج الخضروات والفاكهة معًا للحصول على كوب من العصير الطازج، بحسب موقع”تايمز أوف إنديا”.

كذلك، يمكن لكوب من العصير المخفوق المصنوع من بعض الفواكه والمكسرات إعداد وجبة إفطار كاملة في حد ذاته. يمنح العصير المخفوق فوائد الحليب والفواكه والمكسرات الصحية في كوب واحد. كما يساعد الحصول على العناصر الغذائية الصحية اللازمة من خلال كوب سموزي في فقدان الوزن بشكل صحي.