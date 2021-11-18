سفارة المملكة بكندا تحذر مواطنيها من الفيضانات وتخصص رقمًا لحالات الطوارئ

محررو المناطق:

وجهة سفارة المملكة في كندا رسالة توعية لرعايها، وذلك لأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التى تصدرها السلطات المحلية نظرًا اضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المقاطعات الكندية.

كما خصصت السفارة في حالات الطوارئ التواصل عن طريق رقم شؤون السعوديين : ٦١٣٨٩٠٨١٦١ ، أو الايميل:([email protected]) ، للشؤون القنصلية التواصل على الإيميل: ([email protected]).

نظرا لاضطراب الاحوال الجوية والفيضانات التى تشهدها بعض المقاطعات الكندية. تدعو السفارة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة التى تصدرها السلطات المحلية. وفي حالات الطوارئ لا سمح الله يمكن التواصل على الأرقام المثبتة أعلاه. — KSA Embassy in Canada – السفارة في كندا (@KSAembassyCA) November 17, 2021