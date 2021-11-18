احدث الأخبار

سفارة المملكة بكندا تحذر مواطنيها من الفيضانات وتخصص رقمًا لحالات الطوارئ
محليات
 توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من إنشاء مستشفى تمير العام بالرياض
المناطق
 5 مشروبات صباحية لإنقاص الوزن.. الشاي الأخضر الأبرز
أبرز المواد
 منها ضعف الانتصاب والسرطان.. مخاطر التدخين الصحية.. و5 طرق للإقلاع عنه
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
أجواء المناطق
 التحالف: استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله متورطين بالهجمات العدائية
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني يثمِّن إسناد تحالف دعم الشرعية ضد التهديدات الإيرانية لبلاده  
أبرز المواد
 تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
أبرز المواد
 الأمن البيئي يضبط 7 مخالفين بحوزتهم 55 متراً مكعباً من الحطب المحلي
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بمواطن ظهر في فيديو يتباهى بحيازة وتعاطي المخدرات
أبرز المواد
  أمير القصيم يوجه بتأسيس سكرتارية لإدارة وتنظيم مزادات الإبل بالمنطقة
منطقة القصيم
 تعاون مشترك بين “صحة تبوك والهلال الأحمر”  لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية
منطقة تبوك
سفارة المملكة بكندا تحذر مواطنيها من الفيضانات وتخصص رقمًا لحالات الطوارئ

سفارة المملكة بكندا تحذر مواطنيها من الفيضانات وتخصص رقمًا لحالات الطوارئ

محليات
توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من إنشاء مستشفى تمير العام بالرياض

توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من إنشاء مستشفى تمير العام بالرياض

المناطق
5 مشروبات صباحية لإنقاص الوزن.. الشاي الأخضر الأبرز

5 مشروبات صباحية لإنقاص الوزن.. الشاي الأخضر الأبرز

أبرز المواد
منها ضعف الانتصاب والسرطان.. مخاطر التدخين الصحية.. و5 طرق للإقلاع عنه

منها ضعف الانتصاب والسرطان.. مخاطر التدخين الصحية.. و5 طرق للإقلاع عنه

أبرز المواد

سفارة المملكة بكندا تحذر مواطنيها من الفيضانات وتخصص رقمًا لحالات الطوارئ

سفارة المملكة بكندا تحذر مواطنيها من الفيضانات وتخصص رقمًا لحالات الطوارئ
سفارة المملكة
http://almnatiq.net/?p=1069320
محررو المناطق:

وجهة سفارة المملكة في كندا رسالة توعية لرعايها، وذلك لأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التى تصدرها السلطات المحلية نظرًا اضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المقاطعات الكندية.

كما خصصت السفارة في حالات الطوارئ التواصل عن طريق رقم شؤون السعوديين : ٦١٣٨٩٠٨١٦١ ، أو الايميل:([email protected]) ، للشؤون القنصلية التواصل على الإيميل: ([email protected]).

 

Advertisements

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*