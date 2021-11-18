توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من إنشاء مستشفى تمير العام بالرياض

المناطق - الرياض:

شهد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية إنشاء مبنى المرحلة الثانية لمستشفى تمير العام بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وذلك في مكتبه بقصر الحكم.

وتمثلت الاتفاقية التي وقعت بين كل من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ومؤسسة إبراهيم السلطان الخيرية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال في التنمية الصحية وتمكين المحسنين ومحبي الخير بأعمال خيرية.

كما تضمنت الاتفاقية، إنشاء مبنى المرحلة الثانية لمستشفى تمير العام الذي يشتمل على قسم الإسعاف والطوارئ وقسم المختبر وقسم الغسيل الكلوي وقسم التغذية العلاجية والقسم الإداري.

وقع الاتفاقية مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة السلطان الخيرية إبراهيم السلطان.