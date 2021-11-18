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تسكين قيادات وزارية بأجنحة فندقية فاخرة من أموال الزكاة.. والجهات المختصة تحقق

تسكين قيادات وزارية بأجنحة فندقية فاخرة من أموال الزكاة.. والجهات المختصة تحقق
وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1069333
المناطق ـ جازان:

قررت الجهات المختصة، فتح تحقيقا موسعا في واقعة إقدام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان على تسكين قيادات من الوزارة في أجنحة فندقية فاخرة تطل على البحر الأحمر بآلاف الريالات من أموال حساب الزكاة لإحدى جمعيات البر بالمنطقة.

خاطبت الموارد البشرية بجازان أحد الفنادق الشهيرة المطلة على البحر ، للحصول على تسعيرة تسكين قيادات زائرة من الوزارة، وبعد رد الفندق بتسعيرة أجنحة الـ (VIP)، وجه الفرع إحدى جمعيات البر بالمنطقة لتحمل التكاليف، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته “الوطن”

وقالت مصادر لـ”الوطن”، إن الجمعية أرسلت خطابا بتعميد مالي بآلاف الريالات لموارد جازان موضحة في التعميد أسماء القيادات الوزارية المراد تسكينهم في الأجنحة الفاخرة.

وأضافت، أن الفرع وجه خطابًا مرفقا به تعميد الجمعية لحجز الأجنحة للفريق الوزاري. وبعد انتهاء زيارة الفريق الوزاري، أرسل الفندق فاتورة تسكين الفريق للجمعية والتي قامت بدورها بصرف قيمة الفاتورة التسكين من حساب الزكاوات.

وأشارت إلى أن المقابل الذي حصلت عليه جمعية البر تمثل في قيام فرع موارد جازان بغض الطرف عن عدم صرف وتكدس نحو 17.5 مليون ريال في حسابات 10 مشاريع خيرية بالجمعية، ومساعدة الجمعية في رفع نسبة الحكومة من 54% إلى أكثر من 70%.

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