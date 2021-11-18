عضو “كبار العلماء” يوضح حكم مساعدة الطلاب بدرجة أو درجتين للنجاح؟ (فيديو)

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أكد الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه لا بأس بمساعدة الطالب الذي رسب بالدرجة والدرجتين، ما لم يُنص في اللوائح والأنظمة على خلاف ذلك.

وقال الخثلان، في تصريحات متلفزة، عن حكم مساعدة الطلاب بدرجة أو درجتين حتى يصلوا للتفوق أو درجة النجاح، إنه في حال نصت اللوائح والأنظمة على عدم المساعدة فيجب الالتزام بذلك.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن اللوائح تعطي المعلم مرونة في مساعدة الطالب الذي بقيت له درجة أو درجتان على النجاح وشدد على وجوب العدل بين الطلاب.

وحذر الخثلان، في الوقت ذاته، من المحاباة وإعطاء الطلاب الناجحين درجات دون بعض حتى لو كان هذا الطالب ضعيفًا أو فقيرًا، وإنما يكلفهم بتكليف كنشاط أو نحو ذلك.