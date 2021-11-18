يبدأ تطبيقها من اليوم.. سفارة المملكة بأيرلندا توجه تنبيهًا لرعايها بشأن إجراءات كورونا الجديدة  

محررو المناطق:

وجهت سفارة المملكة في أيرلندا، تنبيهًا، لمواطنيها بشأن إضافة الحكومة الأيرلندية قيود جديدة لمكافحة انتشار كورونا يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس.

#تنبيه | أعلنت الحكومه الايرلندية عن اضافة بعض القيود لمكافحة انتشار جائحة كورونا وجاء اهمها كالتالي:

⁃اعتبارا من الان، على المخالطين ممن تلقوا تطعيماتهم بالكامل البقاء في المنزل حتى يحصلو على ثلاث نتائج سلبية ل(antigen test) في غضون ٥ ايام. — Saudi Embassy in Ireland (@KSAembassyIE) November 17, 2021

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحكومة الايرلندية أعلنت عن إضافة بعض القيود لمكافحة انتشار جائحة كورونا والتي جاءت كالتالي:

⁃اعتبارا من الان، على المخالطين ممن تلقوا تطعيماتهم بالكامل البقاء في المنزل حتى يحصلوا على ثلاث نتائج سلبية ل(antigen test) في غضون ٥ أيام.

⁃ اعتبارا من ١٨ نوفمبر، الالتزام بالعمل من المنزل قدر الإمكان.

⁃ إغلاق المطاعم والمقاهي والأندية الصحية الساعة الثانية عشر صباحا.

تأمل السفارة من جميع المواطنين التقيّد بالتعليمات، وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

⁃اعتبارا من ١٨ نوفمبر، الالتزام بالعمل من المنزل قدر الامكان.

⁃اغلاق المطاعم والمقاهي والاندية الصحية الساعة الثانية عشر صباحا.

تأمل السفارة من جميع المواطنين التقيّد بالتعليمات. وفي حال الطوارىء يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة. — Saudi Embassy in Ireland (@KSAembassyIE) November 17, 2021