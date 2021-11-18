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يبدأ تطبيقها من اليوم.. سفارة المملكة بأيرلندا توجه تنبيهًا لرعايها بشأن إجراءات كورونا الجديدة  

يبدأ تطبيقها من اليوم.. سفارة المملكة بأيرلندا توجه تنبيهًا لرعايها بشأن إجراءات كورونا الجديدة  
سفارة المملكة
http://almnatiq.net/?p=1069340
محررو المناطق:

وجهت سفارة المملكة في أيرلندا، تنبيهًا، لمواطنيها بشأن إضافة الحكومة الأيرلندية قيود جديدة لمكافحة انتشار كورونا يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس.

 

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحكومة الايرلندية أعلنت عن إضافة بعض القيود لمكافحة انتشار جائحة كورونا والتي جاءت كالتالي:
⁃اعتبارا من الان، على المخالطين ممن تلقوا تطعيماتهم بالكامل البقاء في المنزل حتى يحصلوا على ثلاث نتائج سلبية ل(antigen test) في غضون ٥ أيام.
⁃ اعتبارا من ١٨ نوفمبر، الالتزام بالعمل من المنزل قدر الإمكان.
⁃ إغلاق المطاعم والمقاهي والأندية الصحية الساعة الثانية عشر صباحا.
تأمل السفارة من جميع المواطنين التقيّد بالتعليمات، وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

 

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