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سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان حتى الساعة الـ7 مساءً 

سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان حتى الساعة الـ7 مساءً 
http://almnatiq.net/?p=1069351
المناطق ـ جازان:

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إن منطقة جازان تشهد سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنِ في مدى الرؤية على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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